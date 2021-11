Ferrara: “Video Chiesa-Cagnotto? Quanta ipocrisia nel calcio. Video evitabile, non uno scandalo”

Benedetto Ferrara, noto giornalista in ambito Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare la gaffe social dei giorni scorsi del club gigliato. Ecco le sue parole: “Il mondo del calcio è ipocrita, si sta a parlare del video ironico della Fiorentina, sicuramente evitabile, ma come se fosse uno scandalo. Bisognerebbe saper sorridere di più e guardare ai veri problemi del calcio che sono altri. Leggo le parole di Chiellini sulla Superlega, un messaggio arrogante che arriva da parte della Juve. Ci sono le plusvalenze fittizie, le mega commissioni dei procuratori, i bilanci disastrosi di alcuni top club, e poi ci si scandalizza di un video su TikTok”.

