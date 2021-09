Polverosi: “Amrabat è stato pagato tanto dalla Fiorentina, adesso devono inserirlo per forza”

Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato a Lady Radio della situazione di casa Fiorentina, queste le sue parole: “Se la Fiorentina migliora come ha fatto quest’anno fra due anni può lottare per la Champions League. Italiano mi piace, mi accontenterei di vedere lo spirito delle prime due partite di campionato. Il nuovo allenatore della Fiorentina gioca un calcio d’attacco quindi mettiamo in conto di subire qualche gol di troppo. Amrabat? Il problema è che il costo del suo acquisto è stato molto alto, ora deve adattarsi e andrà messo tra i titolari” conclude Polverosi.

