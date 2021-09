Italiano avvisa Amrabat: “Ci ho parlato e deve adattarsi, non può saper fare solo un ruolo”

Nel corso della conferenza stampa di Vincenzo Italiano (LEGGI QUI), il tecnico della Fiorentina, interpellato proprio da Labaro Viola, ha parlato della situazione riguardante Amrabat, queste le sue parole:

“Con Amrabat ho parlato, un giocatore così giovane non può limitarsi a lavorare solo in un centrocampo a 2, solo da doppio mediano. Uno così deve cercare sempre di migliorare, di saper fare tante cose e lavorare in diversi sistemi di gioco. Con la qualità e la sua forza non può avere delle limitazioni per il proprio utilizzo. Sono stato chiaro, dovrà adattarsi velocemente. Penso che possa stazionare nella zona centrale. Ora abbiamo tanti che posso lavorare in quella zona di campo. Il ragazzo è felicissimo di continuare con la Fiorentina ma le regole ed alcuni principi devono cercare di essere rispettate, per quanto riguarda movimenti, fase di possesso. Deve essere bravo ad adattarsi velocemente. Non può non fare delle cose, vista propria la sua qualità” conclude Italiano.