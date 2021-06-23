Pistocchi: "Pradè e Joe Barone sono dilettanti. Alla Fiorentina chi ha sbagliato deve pagare"

Periodo difficile in casa Fiorentina, dopo la rottura con Gattuso si avvicina anche quella con Antognoni, le parole di Pistocchi

L’ex giornalista di Mediaset Maurizio Pistocchi ha parlato a Lady Radio della situazione attuale in casa Fiorentina: “In casa viola il problema sono i dirigenti, Commisso ha la colpa di aver scelto male i suoi collaboratori, Joe Barone e Daniele Pradè sono dei dilettanti, il mercato è stato sbagliato e lo dimostra nell’aver comprato due giocatori uguali come Pulgar e Amrabat. Antognoni? Spero resti, deve avere maggiore responsabilità. Chi ha sbagliato deve pagare” conclude Pistocchi.

ITALIANO E' DELLA FIORENTINA, ANNUNCIO DOPO RISOLUZIONE STAFF SPEZIA

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