Italiano è della Fiorentina da ieri, annuncio dopo risoluzione staff. In casa Spezia sono arrabbiati

Dopo alcuni giorni in cui le sue quotazioni sono salite e scese, nella giornata di ieri è arrivata finalmente la fumata bianca con l’accordo definitivo, Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore della Fiorentina, arriva dopo la rottura inaspettata con Gattuso. Per lui un contratto di due anni con opzione sul terzo che potrà esercitare la società viola qualora lo ritenesse necessario. Non è stata una trattativa semplice per via del rinnovo di contratto del tecnico con lo Spezia, arrivato solo poche settimane fa. Un rinnovo che ha incattivito la trattativa con la Fiorentina, infatti in Liguria non hanno preso benissimo questa entrata a gamba tesa della società ACF e nemmeno il si di Italiano. I tifosi bianconeri sono molto arrabbiati e non l’hanno presa affatto bene. Per quanto riguarda l’annuncio ufficiale da parte della Fiorentina, potrebbe arrivare nella giornata di oggi, ma non è scontato che questo accada, perché prima del comunicato ACF deve arrivare la risoluzione con lo Spezia, ed anche lo staff di Italiano dovrà liberarsi dalla società ligure. Insomma, comincia l’era Italiano a Firenze. Allenatore giovane e con idee. Adesso bisogna solo mettere a posto la burocrazia per il nero su bianco.

Flavio Ognissanti

