Cuccureddu: "Vlahovic? Lo vedrei benissimo alla Juventus. Non esistono più le bandiere"

Le parole di Antonello Cuccureddu ai microfoni di Lady Radio

Antonello Cuccureddu, ex centrocampista Viola, è intervenuto a Lady Radio per parlare della Fiorentina. Ecco le sue parole:

ESPERIENZA A FIRENZE "L'esperienza alla Fiorentina è stata importante per me. Io lascia la Juventus dopo tanti anni e prima non era come adesso, esistevano le bandiere. Purtroppo mi feci subito male in allenamento appena arrivato Firenze, poi l'anno dopo si arrivò quinti con un po' di difficoltà. Io discussi molto con Passarella che non voleva difendere. quello che mi ha sorpreso di più fu Picchio De Sisti, una persona eccezionale. Tutti i giocatori avevano un grande spessore, Giancarlo Antognoni più di tutti".

SCUDETTO PERSO "Io che sono sempre stato tifoso della Juventus dopo la sconfitta non ho chiamato nessuno, ero arrabbiato anche io".

VLAHOVIC "Lo vedrei benissimo alla Juventus".

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