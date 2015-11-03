Notizie Cuccureddu Fiorentina

Sacchi: "Cuccureddu mi disse «Se la Fiorentina avesse giocato a Torino avrebbe vinto molti scudetti»"
26 aprile 2023 14:03
Cuccureddu: "Con la Juventus sarà una bellissima partita. Bianconeri hanno ritrovato il passo"
04 novembre 2021 20:32
Cuccureddu: "Vlahovic? Lo vedrei benissimo alla Juventus. Non esistono più le bandiere"
15 ottobre 2021 21:53
Cuccureddu: "Vlahovic, decide la società. La Fiorentina contro la Juventus si impegna sempre"
22 aprile 2021 22:07
Cuccureddu: "Alla Fiorentina 3 anni bellissimi. Belotti? I grandi attaccanti sono altri.."
17 maggio 2020 00:19
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