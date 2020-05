Intervenuto su Radio Musica Television, l’ex difensore viola Antonello Cuccureddu ha parlato del suo passato diviso tra la Fiorentina e la Juve e l’ipotesi che Belotti possa trasferirsi in riva all’Arno: “Non sarei mai andato via dalla Juve dopo 12 anni di militanza. Nella Fiorentina ho vissuto 3 anni bellissimi, seppur fossi rimasto tifoso bianconero. Le due società avevano pronto uno scambio con Wierchowod che sarebbe dovuto arrivare a Torino, alla fine nell’81/82 eravamo entrambi viola. Belotti-Fiorentina? È un buon attaccante, ma non so se possa essere adatto alla Fiorentina. I grandi centravanti sono altri profili”.