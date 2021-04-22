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Cuccureddu: "Vlahovic, decide la società. La Fiorentina contro la Juventus si impegna sempre"

Iachini ha un gruppo con il quale raggiungerà la salvezza in questo campionato. Le squadre dal dodicesimo posto in giù, sono tutte a rischio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 aprile 2021 22:07
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Cuccureddu: "Vlahovic, decide la società. La Fiorentina contro la Juventus si impegna sempre"

Antonello Cuccureddu, doppio ex di turno, ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Lady Radio:

“Nonostante la classifica, ritengo che la rosa dei viola sia competitiva, e capace di poter disputare un'ottima partita. Aggiungo che contro la Juventus, la Fiorentina mostra sempre tanto impegno. Dalla dodicesima in giù sono tutte a rischio. A mio avviso, Iachini possiede un gruppo con il quale raggiungerà la salvezza. Vlahovic mi piace, ma sarà la società a decidere il futuro".

DI GENNARO: "FIORENTINA, CAGLIARI E TORINO, NESSUNO SI ASPETTAVA CHE LOTTASSERO PER NON RETROCEDERE" 

 

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