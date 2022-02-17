"La Fiorentina di Italiano come il Liverpool di Klopp, ma deve imparare a gestire le partite"

Le parole dell'ex centravanti Viola, Luca Cecconi, ai microfoni di Lady Radio sullo stile di gioco della Fiorentina di Italiano

Luca Cecconi, ex attaccante Viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare dello stile di gioco della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole: "Mi piace perché è giovane ed interessante. Io non prenderei mai i tecnici datati perché perdono la voglia di aggiornarsi. La Fiorentina mi diverte e mi piace per il gioco che esprime, ma dovrebbe variare il ritmo a sua scelta per perfezionarsi. Castrovilli? Credo che soffra i ritmi alti. Con qualche variazione di ritmo sicuramente trarrebbe dei benefici, altrimenti servono solo calciatori di grande corsa. In questo senso si può dire che i viola mi ricordano un po' l'Atalanta anche se neanche la squadra di Gasperini mantiene quei ritmi per tutta la gara. Ecco, la Fiorentina di Italiano mi ricorda il Liverpool di Klopp. L'obiettivo del tecnico ex Spezia dovrebbe essere quello che già fanno i Reds, ovvero variare il ritmo e fare un po' di possesso".

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