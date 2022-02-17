Pruzzo: "Biraghi ha dimostrato di essere un buon capitano. Merita i complimenti e la Nazionale"

Le parole di Roberto Pruzzo ai microfoni di Lady Radio sul capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi

Roberto Pruzzo, ex attaccante Viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole slot gacor :

BIRAGHI "Sembra che gli scivoli tutto addosso, si è preso delle responsabilità e ha deciso delle partite con delle punizioni che nessuno si aspettava. Ha dimostrato di essere un buon capitano. I meriti sono suoi, dell’allenatore e del gruppo squadra perché l’aspetto psicologico diventa fondamentale. Si sta meritando tutti i complimenti che gli vengono fatti. Ora è nel giro della Nazionale e ci sta bene perché ha esperienza e si adatta alle situazioni”.

ATTACCO “Cabral e Ikoné sono due ottimi giocatori, credo nella bontà della scelta della società, ma spetta all’allenatore scegliere quando schierarli. Kokorin è fuori dai radar, ma Italiano si è ritrovato con una concorrenza in quel reparto che prima non c’era: per come lavora lui, ora dovrà essere bravo ad alternarli".

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