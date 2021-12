Ex ds Sassuolo: “Berardi sarebbe di troppo con Ikonè. Il francese investimento anche per il futuro”

Nereo Bonato, ex ds del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

CAMPIONATO “La Fiorentina sta facendo un percorso molto interessante. L’arrivo di Italiano ha risvegliato l’organico a disposizione della società. C’è stata grande maturazione di Vlahovic e il grande acquisto di Gonzalez che gli permetteranno di fare un campionato di grande livello”.