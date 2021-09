Bertoni: “Fiorentina da Europa. Con Gonzalez proseguirà il magico legame tra Firenze e gli argentini”

Oggi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio Daniel Bertoni, il grande giocatore argentino che fece innamorare Firenze indossando la maglia viola dal 1980 al 1984. Durante il suo intervento, è stata inevitabile la domanda su Nico Gonzalez. La sua risposta:

“Nico Gonzalez ha gol e creatività, ha talento. Può proseguire il percorso che io ho avviato. Sulla Fiorentina dico che per me ha grandi possibilità di andare in Europa, se continua così”.

