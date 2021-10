Polverosi su Vlahovic: “Già terzo caso in 4 anni dove un giocatore forte decide di andare via”

Il grande giornalista sportivo Alberto Polverosi, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Lady Radio. Il tema discusso è indubbiamente quello del caso Vlahovic, che si è infiammato nelle ultime ore. Le sue parole:

“Nell’immediato è possibile che non ci siano frizioni e conseguenze traumatiche e drastiche, visto che è sereno. Il problema diventerebbe importante se dovesse accusare il colpo. La Fiorentina ha rinunciato a prendere il suo vice. Il club è stato bravo a spiegare chiaramente le cose come stanno. Il passo fatto dalla Fiorentina al ragazzo non è bastato. Con Vlahovic, è il terzo caso negli ultimi quattro anni dove un giocatore, che può diventare fortissimo, decide di andare via”.

LA JUVE HA OFFERTO A VLAHOVIC 6 MILIONI ALL’ANNO PER 5 ANNI: