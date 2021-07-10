Vitale: "La presenza di Antognoni dà fastidio in società. La gente non vuole parlare con Barone"

Le parole di Pino Vitale ai microfoni di Lady Radio

Pino Vitale, ex dirigente dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare i temi caldi in casa Fiorentina, soffermandosi in particolare modo sulla vicenda legata al futuro di Giancarlo Antognoni. Ecco le sue parole:

"Il ruolo che gli è stato offerto è una vergogna. È un intenditore di calcio e va sfruttato in questo. Il problema è che la presenza di Giancarlo, sia alla vecchia proprietà che a quella di adesso, dà fastidio poiché porta via spazio dai giornali. La gente vuole parlare con lui, non con Barone".

BURDISSO "Chi fa la prima squadra non può fare il settore giovanile. Che faccia bene solo la prima squadra. Conosce bene il mercato sudamericano, credo sia stato preso soprattutto per questo".

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