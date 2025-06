Pin: “Pioli per venire a Firenze rinuncerebbe a tanti soldi, ma vuole garanzie dalla proprietà”

L’ex difensore della Fiorentina, Celeste Pin, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio commentando positivamente l’ipotesi di un ritorno di Stefano Pioli sulla panchina viola.

“Pioli conosce molto bene Firenze, sarebbe una scelta ragionata e mirata. Per accettare dovrebbe rinunciare a un ingaggio importante dopo l’esperienza in Arabia, ma non verrebbe per fare da traghettatore. Vorrebbe garanzie forti dalla proprietà, per costruire qualcosa di solido e duraturo”.

Secondo Pin, il tecnico ex Milan punterebbe a mantenere l’ossatura della squadra attuale, integrandola con innesti di valore: “Servirebbe conservare la spina dorsale e inserire giocatori davvero competitivi”.

“Pioli è un allenatore duttile, non si fossilizza su un solo modulo. Ma alla fine è sempre la qualità a fare la differenza. Con tre competizioni da affrontare, alla Fiorentina servono calciatori di spessore. Rientreranno diversi elementi dai prestiti, ma sarà fondamentale una strategia chiara per costruire una rosa all’altezza”.