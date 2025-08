Ferrari a RFV: “Ho portato la maglietta da lui regalata per il Viola Park, un pensiero alla famiglia”

A Radio Firenze Viola durante i funerali di Celeste Pin, celebrati in Piazza Santissima Annunziata a Firenze, il Direttore Generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha espresso le sue parole di cordoglio a margine della cerimonia in memoria della storica bandiera viola, tragicamente scomparsa lo scorso 22 luglio: “Non ci sono parole. Penso alla sua famiglia e ai tifosi che lo amavano. È un vero peccato che nessuno di noi abbia compreso davvero cosa stesse accadendo. Ho portato con me la maglia che ci aveva regalato, quella che si trovava al Viola Park.”

Foto di Firenze Viola