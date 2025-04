Intervenuto ai microfoni di Toscana TV, Celeste Pin ha così parlato dopo il pareggio della Fiorentina contro il Parma, bacchettando anche Fabiano Parisi: “L’assenza di Gosens pesa tantissimo per la Fiorentina, è l’anima della squadra. Il Parisi di Empoli a Firenze non si è mai visto, e poi gli direi di andare meno per terra e fare meno sceneggiate. Deve mostrarsi forte, prima o poi bisogna maturare. Oltretutto in questo modo ha solo aiutato il Parma, spezzettando il gioco e perdendo tempo”.