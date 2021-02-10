"Se Callejon non è contento, vada in serie B. Chi arriva a Firenze deve essere contento e carico"

Celeste Pin ha parlato di Callejon e della Fiorentina nel suo intervento radiofonico

Celeste Pin, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole sui temi di attualità di casa viola:

"Prandelli anche in caso di addio a fine stagione darà dei buoni consigli alla società viola, normale che sia preoccupato per la situazione. Adesso bisogna pensare solo alla salvezza. Ho paura della Sampdoria perchè è una squadra da alti e bassi. Callejon? La sua carriera ci dice che è un grande campione ma quando sei a Firenze devi essere carico ed avere entusiamo, mi auguro ce l'abbia, se non è contento che vada a giocare in serie B, non posso pensare che abbia la pancia piena"

L'OFFERTA DELLA FIORENTINA A PRADE', IL DIRIGENTE RIFLETTE

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