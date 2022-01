Pin dice la sua: ”Per Vlahovic non si finirà allo scontro, ma Commisso deve decidere in fretta”

Anche l’ex difensore viola Celeste Pin, intervistato ai microfoni di TMW RADIO, ha detto la sua sulle tematiche di stretta attualità orbitanti intorno alla Fiorentina. Immancabilmente affrontato, poi, l’argomento Vlahovic:

“La mia considerazione è che Vlahovic ha la possibilità di scegliersi la destinazione. I dirigenti non hanno digerito questo, perché pensavano che fosse affezionato alla maglia, ai tifosi, ma gli affetti non esistono più. Dobbiamo vivere la realtà. In questo momento conta l’impegno del ragazzo in campo, che c’è sempre. Credo che il presidente non si voglia rassegnare e pensi che ci sia una seppur minima possibilità. Però per me rimane un’illusione, perché il calciatore e l’entourage ha già deciso. Spero rimanga fino a giugno, perché è determinante per raggiungere certi obiettivi. Poi può andare dove vuole. La società? Commisso ha cominciato una battaglia contro i procuratori che andrà avanti, ma non si può sciupare quanto di buono fatto finora. E’ inutile fare la guerra, ci rimette la società così. Non puoi mettere in tribuna il tuo giocatore più forte. La Fiorentina ha un prototipo di giocatore che in Europa non esiste. Andare a trovare il sostituto non è semplice, sarà comunque una scommessa. Se devi fare però un’operazione di vendita, devi farla a breve, il tempo è contro la società”.

DOPO FREY E LAFONT LA FIORENTINA CERCA UN ALTRO PORTIERE FRANCESE, E’ FOFANA DEL LE HAVRE, CLASSE 2000