Pin: "La Fiorentina può arrivare a lottare ancora per l'Europa"

Pin ha parlato dei possibili problemi nella squadra della Fiorentina.

L'ex giocatore della Fiorentina,, è intervenuto su Lady Radio

Ecco le sue dichiarazioni: "Da quanto mi risulta nello spogliatoio si pensa più ai rinnovi di contratti che al campo. In questo momento anche giocando male. Ci sono degli agenti che riescono comunque a trovarti un posto perché contano nomi, cognomi e agganci. Un esempio è sicaramente Balotelli. La società deve mettere regole ferree uguali per tutti per uscire da questo brutto periodo. Bisogna che tutti quanti si facciano un esame di coscienza, a partire dalla società: palla lunga e pedalare, così ne veniamo fuori. I valori di questa squadra sono altri, se c’è la svolta la Fiorentina può arrivare a lottare ancora per l’Europa, però in questo momento ci vuole responsabilità. Difesa? Ormai le amnesie difensive, per questa squadra, sono all’ordine del giorno".

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