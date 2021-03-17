Pin: "Adesso l'operaio Venuti è preferibile a Biraghi. Il calcio funziona così"

Pin ha parlato del rendiconto del terzino della Fiorentina, Biraghi.

L'ex giocatore della Fiorentina, Celeste Pin, è intervenuto su Lady Radio.

Queste le sue dichiarazioni: "Sabato sembrava l'ultima spiaggia, ma la verità è che la squadra viola può giocarsela con tutti sulla carta. Il Milan è secondo e la Fiorentina è tredicesima, ma sono convinto che domenica sarà una gara alla pari. Adesso l'operaio Venuti è preferibile a Biraghi, il calcio funziona così. Il tecnico Prandelli sarà capace di mettere in campo una squadra capace di non concedere spazi agli avversari. Gli incontri nella zona calda della classifica? Non li guardo neanche, guardo Fiorentina-Milan, che è una sfida fondamentale per la crescita di questo gruppo. Io sono molto curioso di vedere come reagiranno dopo la vittoria contro il Benevento".