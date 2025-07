Francesco Graziani, ex attaccante della Fiorentina, è ancora sotto shock, dopo la morte di Celeste Pin, ecco le parole a Repubblica: “Sono arrabbiato, non doveva farmi questo, abbiamo giocato insieme e sono stato anche suo allenatore. Se aveva un problema avrebbe dovuto parlarmi. Ci eravamo sentiti a giugno, era sereno come sempre. La vita è la cosa più preziosa che ognuno di noi ha, in tanti saremmo corsi in suo aiuto”.