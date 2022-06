Il difensore ex Fiorentina Celeste Pin ha parlato della difesa viola ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole: “Milenkovic? Negli anni ha fatto vedere di essere un ottimo difensore, nonostante nell’ultima stagione non mi abbia fatto stropicciare gli occhi come Igor. Non mi strapperei i capelli come invece farei se fosse il brasiliano in partenza”.

COLPACCIO DEL TOTTENHAM