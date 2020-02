Queste le parole rilasciate da Celeste Pin a Lady Radio: “Sabato nella ripresa la Fiorentina ha avuto una reazione, ripartiamo da qui anche se queste partite a porte chiuse non hanno molto senso. È una situazione anomala. Non so se Iachini contro l’Udinese schiererà il tridente fin dall’inizio, può essere l’occasione giusta vista la qualifica di Dalbert. Se schiererà il tridente già da Udine vuol dire che questa squadra con Iachini ha fatto un passo in avanti. Chiesa deve rimanere solo se convinto. Se la Fiorentina rinnoverà contratti come Vlahovic ecco allora farà un passo in avanti. Pezzella? Sta vivendo un’involuzione, sicuramente lo staff del mister ci sta lavorando su, spero si riprenda presto”.