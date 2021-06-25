Pin: "Deve scegliere Antognoni il ruolo da ricoprire in società"
Pin ha parlato del mancato rinnovo di contratto ad Antognoni.
L'ex difensore viola, Celeste Pin, ha rilasciato un'intervista su Lady Radio.
Queste le sue parole: “So quanto vale Giancarlo Antognoni come uomo e quanto ha dato alla Fiorentina per la città di Firenze. Lui ha detto no alla Juventus. Giancarlo si deve scegliere lui il ruolo da coprire in società. Antognoni è la Fiorentina. Mi farebbe piacere se il presidente Commisso chiamasse Antognoni e lo incontrasse a New York negli Stati Uniti. Credo che verrebbero fuori molti argomenti interessanti. Il rispetto per Giancarlo sta nel fatto che sia il presidente in persona a parlare con lui. Questa situazione non porta molta positività alla Fiorentina".
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