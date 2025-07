Ferrara: “Kean rinnoverà con la Fiorentina se verrà confermata l’ambizione di crescere ancora”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Benedetto Ferrara per commentare anche la scomparsa dolorosa di Celeste Pin verificatasi ieri: “Per me è un dolore profondo perché quando accadono certe disgrazie a certi idoli della porta accanto, rimaniamo senza parole. Mi ricordo il suo periodo a Firenze, di quando arrivò, poi il suo modo di giocare e la rabbia dopo la finale della Coppa Uefa. Era una persona gentile, un amico e questo ci fa ricordare di come l’essere umano è fragile con delle ferite oscure che si celano nell’animo. Gli vorrò sempre bene e resterà sempre membro della famiglia Fiorentina.”

Sul rinnovo di Kean: “Quello che conta è l’ambizione che questa società ha e mi sembra che stiamo crescendo in questa direzione. L’aspetto economico diventa secondario e se viene confermata questa volontà di fare bene, Kean potrà rinnovare con la Fiorentina. Anche il rapporto con Pioli sarà importante.”

Prosegue: “La Fiorentina deve crescere e sa benissimo che le altre non fanno grandi cose, quindi bisogna provare a rilanciare. Commisso ha capito che bisogna cavalcare l’onda perché ha un grande portiere, un centravanti forte e una gestione attenta dei conti. Possiamo pensare di fare qualcosa di grande senza perdere pezzi.”