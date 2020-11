Repubblica, se salta Iachini, pronto Montella fino a giugno. Poi la Fiorentina su chi punterà?

Se Iachini non verrà confermato, scrive oggi Repubblica, la Fiorentina punterà su un altro profilo per traghettare la squadra fino a giugno e poi, chissà, avviare davvero il primo ciclo della gestione italoamericana con un tecnico di spessore da prima fascia. I condizionali sono d’obbligo e il ritorno di Vincenzo Montella al posto di Iachini, come soluzione interna, appare come reale possibilità.

Pareva clamoroso fino a poche ore fa, anche per come Montella si era lasciato con parte della dirigenza. Il quadro adesso pare cambiato, Montella sarebbe la soluzione più accessibile nei piani della società viola, quella che permetterebbe di non stravolgere i piani futuri del club e di arrivare a giugno senza sconvolgimenti interni. Un rimedio soft, ad interim.

