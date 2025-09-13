Napoli bestia nera recente della Fiorentina in casa: ultima vittoria nel 2018 grazie alla tripletta di Simeone

La Fiorentina ritrova un avversario che non ha mai battuto in casa negli ultimi 7 campionati cercando l'impresa

Stasera al Franchi ricomincia il campionato della Fiorentina che esordisce in casa contro il Napoli, campione d'Italia, ed autentica bestia nera degli ultimi anni tra le mura amiche. Infatti, i viola non battono i partenopei in casa dal 2018 quando la tripletta di Simeone spense i sogni di Scudetto degli uomini di Sarri in lotta contro la Juventus. Da lì in poi sono pochissime le soddisfazioni casalinghe con un bilancio che pende dalla parte azzurra con il successo per 0-3 dello scorso anno che spicca sugli altri grazie a Neres, Lukaku e McTominay capaci di sconfiggere la difesa di Palladino. L'anno prima fu 2-2 con Biraghi e Nzola a segno per la squadra viola mentre Rrahmani e Kvaratskhelia per i partenopei, nel 2022 finì 0-0 mentre nel 2021 il Napoli espugnò Firenze con lo stesso difensore kosovaro decisivo insieme a Lozano per ribaltare il vantaggio di Martinez Quarta. Fu il Napoli il primo avversario della Fiorentina targata Commisso che perse in un pirotecnico 4-3 con la doppietta di Insigne, Callejon e Mertens, per i viola di Montella a segno Boateng, Pulgar e Milenkovic. Vedremo stasera se la squadra di Pioli sarà capace di ribaltare questa tradizione non troppo fortunata contro il Napoli, facendo uno sgambetto ai campioni d'Italia.