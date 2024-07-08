Sentite Montella: "Spalletti era l'allenatore più bravo di Euro2024. Nessuno si aspettava flop Italia"

Il C.t. della Turchia ed ex allenatore viola Vincenzo Montella ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine di La Gazzetta dello Sport dove ha commentato l'Europeo disputato dalla sua Nazionale e q...

Il C.t. della Turchia ed ex allenatore viola Vincenzo Montella ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine di La Gazzetta dello Sport dove ha commentato l'Europeo disputato dalla sua Nazionale e quello svolto dall'Italia di Spalletti:

Quanta amarezza c'è stata al fischio finale?

"Tanta, non lo nego, ma ha subito lasciato il posto alla soddisfazione personale e di gruppo per aver disputato un grande Europeo. Al di là dell'ottimo gioco espresso e di alcuni dati straordinari di cui vado molto fiero, abbiamo scaldato i cuori della gente".

Si aspettava il flop dell'Italia?

"No, come nessuno del resto. Sinceramente non me lo spiego. Spalletti era per me l'allenatore più bravo degli Europei: preparato, attento, meticoloso, esperto. Sembrava aver ridato entusiasmo, gioco e identità. Mi spiace molto per l'Italia".

DALLINGA NOME GIUSTO PER LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/dallinga-e-il-nome-giusto-per-dare-un-centravanti-forte-alla-fiorentina-il-profilo-giusto-per-palladino/260043/