Montella: “Apprezzo Italiano, arrivare in fondo alla Coppa Italia e alla Conference è risultato eccellente”

Vincenzo Montella ha parlato a TMW, il tecnico dell’Adana Demirspor ha espresso la sua opinione anche sulla Fiorentina, queste le sue parole:

“Vincere è sempre importante, in qualsiasi competizione. A volte ci sono tante pretendenti, a volte più attrezzate di te ma questo conta poco. La Fiorentina e Italiano meritano complimenti, perché la squadra è riuscita ad essere competitiva in due competizioni: arrivare in finale di Coppa Italia non è facile così come non lo è arrivare alle porte di una finale internazionale. Comunque vada penso che sia un risultato eccellente e faccio i complimenti a Vincenzo perché non è assolutamente facile”.

Italiano come Montella, esalta il bel gioco.

“Mi piace la Fiorentina, perché Italiano trasmette al di là degli aspetti tecnico-tattici coraggio alle sue squadre, lo ha sempre dimostrato nel suo percorso. Lavora molto di più sulla propria squadra che sugli avversari, per questo motivo lo apprezzo molto”.