Cassano: "Montella mi aveva detto che alla Fiorentina il problema è che manca chi segna"

Nel post partita di Fiorentina-Inter Antonio Cassano ha commentato cosi le difficoltà in questa stagione della squadra viola

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato della Fiorentina rivelando una conversazione avuta lo scorso anno con Vincenzo Montella, queste le parole di Cassano:

"Quando Montella è tornato a Firenze ci siamo visti, siamo andati a cena insieme perchè io ero a Firenze per il corso, parlando gli ho chiesto il motivo delle difficoltà che stava incontrando la squadra, la risposta di Vincenzo è stata che potevi giocare bene o meno bene ma nella storia dei calciatori offensivi non c'erano gol. Da Ribery a Vlahovic ma anche tutti gli altri, in carriera tanti gol non ne avevano mai fatti. Anche quest'anno la storia è uguale, quanti gol ha fatto in carriera Koaumè?"

VENTOLA: "SCIOCCATO DALLA FIORENTINA" CASSANO LA DIFENDE IN DIRETTA

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