Il fratello di Giovinco rivela: “Con Montella poteva arrivare nella Fiorentina, avrebbe fatto sognare”

Il fratello di Sebastian Giovinco, Giuseppe Giovinco, ha parlato a Radio Bruno della situazione della formica atomica con la maglia della Sampdoria, le sue parole:

“Grandissimo campionato, Italiano mi piace parecchio, Firenze lo ha apprezzato. Non so se la Fiorentina arriverà in Europa perchè le ultime giornate sono imprevedibili. I gol di Vlahovic sono pesati parecchio, credo che la Fiorentina ci ha più perso nel venderlo. Cabral? Arrivando a gennaio non è facile entrare nei meccanismi della squadra, secondo me con la preparazione estiva può migliorare tanto. Contro la Sampdoria non sarà facile perchè hanno bisogno di punti, mi dispiace per mio fratello perchè era stato tanto tempo fermo, speriamo che trovi subito una stabilità fisica dopo. Non è facile per lui trovare la condizione, lui si allenava da solo fino a gennaio. Spero che il prossimo anno possa ricominciare dal ritiro come si deve. Giovinco alla Fiorentina in passato? Quando c’era Montella si parlava di lui in viola, mi sarebbe piaciuto vederlo perchè avrebbe fatto benissimo e Firenze si sarebbe innamorata di lui come tutti i giocatori di qualità”

