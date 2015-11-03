Notizie Giovinco Fiorentina

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Il fratello di Giovinco rivela: "Con Montella poteva arrivare nella Fiorentina, avrebbe fatto sognare"
14 maggio 2022 18:54
Giovinco sulla Nazionale: "Non so più che fare per farmi convocare. Chi pensa che l'MLS sia facile si sbaglia..."
17 ottobre 2017 16:12
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