Montella: “Vlahovic? Un rischio inserirlo subito, subii anche delle critiche che ricordo”

“Vlahovic? Si intravedevano già le sue qualità – ha detto Vincenzo Montella, ex allenatore della Fiorentina a Sportitalia – e rischiamo anche un po’ mettendolo in campo anche quando non era pronto per una piazza come quella di Firenze. Per questo subii anche critiche. Ora sono molto contento per lui perchè è un ragazzo con la ferocia di arrivare negli occhi. Investimento prolifico per i viola. Futuro? Potrebbe giocare nel Bayern Monaco ma anche in Premier League”.

