Montella: “Italiano ha fatto un grandissimo lavoro alla Fiorentina, non è facile andare avanti in Europa”

Vincenzo Montella, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato del risultato dei sorteggi delle squadre italiane in Europa. Ecco le sue parole a Sky Sport 24: “Squadre italiane in Europa? Tutti gli allenatori hanno fatto un grandissimo lavoro. Da Spalletti, piuttosto che Pioli, Italiano alla Fiorentina che è andato avanti in Conference League, non è facile. La Roma è lì a giocarsi l’accesso alla semifinale. Benfica-Inter e Milan-Napoli? In Champions League credo molto dipenda da una certa dose di casualità, dagli episodi. Mi auguro che ci possano essere due semifinaliste italiane in modo da averne almeno una in finale”.

