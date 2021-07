Montella: “Italiano ha meritato la Fiorentina. Il grande salto? E’ sempre un’incognita”

“Contento per i giovani tecnici italiani – ha detto Vincenzo Montella a La Gazzetta dello Sport -, da Dionisi a Zanetti. Hanno meritato una chance in A, anche se il grande salto poi è un’incognita. Come Italiano ha meritato Firenze: mi piace il suo modo di allenare. Spalletti? Tra gli allenatori che ho avuto, è stato sicuramente il più bravo. Scommetto su di lui perché ha giocatori che potranno esprimere la sua idea di calcio”.

