Montella: “Alla Fiorentina senza obiettivo. Giocatori non adatti al tecnico. Vi svelo litigio Ribery”

Vincenzo Montella ha parlato al Corriere dello Sport, queste altre sue parole sulla Fiorentina:

“A Firenze c’è un presidente, Commisso, possiede molto entusiasmo e poi farà tanta esperienza. Finora ha speso molti soldi, ottenendo meno di quanto si aspettasse. Noi non avevamo un obiettivo da centrare, volevamo creare un’identità e valorizzare i giovani.

Il buon inizio ci aveva illuso e poi l’allenatore ha pagato il calo e una serie di risultati, ma se fossi un dirigente, darei fiducia al mio mister finché posso. In caso contrario lo sostituirei con uno dalle stesse caratteristiche: i cambi drastici significano non aver scelto i giocatori adatti al tecnico precedente.

Ribery? Vi svelo un aneddoto, una volta (contro la Lazio ndr) era arrabbiato per la sostituzione, l’ho preso da parte e gli ho detto “Franck ho capito perché ti girano, volevi uscire prima ma me lo potevi dire tu”. Era un modo per stemperare. Il giorno dopo gli spiegai serenamente che era stanco e che avrebbe rischiato di farsi male. Ora abbiamo un rapporto splendido”

