Circa un mese fa, durante un’intervista, Montella aveva affermato che sentiva la mancanza dell’Italia e della sua famiglia. Nella notte, attraverso un post sulla pagina ufficiale del club, l’addio. A renderlo noto è stata una piccola lettera, accompagnata da una didascalia emblematica: “Grazie di tutto”. Dunque finisce l’esperienza in Turchia per “l’aereoplanino”, pronto a decollare in Italia, chissà che non si possa sedere su una panchina di Serie A…