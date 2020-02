Altro gol e altra super prestazione per Pedro al Flamengo trovando il suo secondo gol in due presenze con la maglia dei rossoneri. Altro gol all’esordio per Kevin Prince Boateng che ha visto battere il suo Besiktas 3-0 il Gazisehir. Mentre Amrabat, è stato il migliore in campo nella sfida che il suo Verona ha vinto contro la Juventus