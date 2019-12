di Flavio Ognissanti

In un solo grande dubbio per la formazione che stasera Vincenzo Montella schiererà contro la Roma al Franchi. Modulo confermato, 3-5-2 con Dragowski in porta, difesa con Milenkovic, Pezzella e Caceres, a centrocampo il grande dubbio date le non perfette condizioni di Milan Badelj, è Benassi il favorito per prendere il suo posto in caso di forfait con Pulgar che arretrerebbe in regia. Castrovilli confermato, insieme con Dalbert a sinistra e Lirola a destra. Attacco con Boateng e Vlahovic. Nessuna possibilità per Ghezzal, Sottil e Pedro di partire dal primo minuto.