1ª partita senza Ribery. Boateng in vantaggio su Vlahovic per una maglia da titolare contro il Sassuolo

Oggi sarà la 1ª partita della Fiorentina senza Franck Ribery. Il favorito per un posto da titolare è l'ex Sassuolo Kevin Prince Boateng, una viola che è priva del suo leader. Non sarà semplice per il...

Oggi sarà la 1ª partita della Fiorentina senza Franck Ribery. Il favorito per un posto da titolare è l'ex Sassuolo Kevin Prince Boateng, una viola che è priva del suo leader. Non sarà semplice per il francese restare in forma come non sarà facile per la Fiorentina non sentire un'assenza così importante. Boateng sembra favorito su Vlahovic, il ganese a parte il goal con il Napoli nei minuti che ha giocato da subentrante ha inciso poco. Questa sera sarà l'occasione per potersi rifare davanti ai suoi ex tifosi. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.