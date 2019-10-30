Labaro Viola

1ª partita senza Ribery. Boateng in vantaggio su Vlahovic per una maglia da titolare contro il Sassuolo

Oggi sarà la 1ª partita della Fiorentina senza Franck Ribery. Il favorito per un posto da titolare è l'ex Sassuolo Kevin Prince Boateng, una viola che è priva del suo leader. Non sarà semplice per il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2019 09:57
1ª partita senza Ribery. Boateng in vantaggio su Vlahovic per una maglia da titolare contro il Sassuolo - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Sassuolo
Vlahovic
Boateng
Ribery
Condividi

Oggi sarà la 1ª partita della Fiorentina senza Franck Ribery. Il favorito per un posto da titolare è l'ex Sassuolo Kevin Prince Boateng, una viola che è priva del suo leader. Non sarà semplice per il francese restare in forma come non sarà facile per la Fiorentina non sentire un'assenza così importante. Boateng sembra favorito su Vlahovic, il ganese a parte il goal con il Napoli nei minuti che ha giocato da subentrante ha inciso poco. Questa sera sarà l'occasione per potersi rifare davanti ai suoi ex tifosi. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok