Alfred Duncan viaggia spedito verso la Fiorentina. E’ in corso al Melià un incontro tra Pradè e Carnevali per chiudere l’operazione: in arrivo il via libera del Sassuolo per il trasferimento del centrocampista alla corte di Iachini, un affare da 15 milioni di euro più eventuali bonus. Fiorentina e Sassuolo hanno anche sfiorato l’ipotesi di un ritorno di Boateng in Emilia. Ma intanto, per Duncan è fumata… viola.

Alfredopedulla.com