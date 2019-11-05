"Fammi un gol, ho speso un rene per te al fantacalcio" la risposta di Boateng ad un ragazzo su Instagram
Boateng è una delle delusioni di questo inizio di stagione e anche al fantacalcio sta deludendo i suoi fantallenatori. Su Instagram, sotto una foto postata dal calciatore, un ragazzo gli ha chiesto un...
A cura di Redazione Labaroviola
05 novembre 2019 13:35
Boateng è una delle delusioni di questo inizio di stagione e anche al fantacalcio sta deludendo i suoi fantallenatori. Su Instagram, sotto una foto postata dal calciatore, un ragazzo gli ha chiesto un gol dopo aver speso tanto per lui, la risposta di Boateng non si è fatta attendere: "Va bene per te lo faccio amico". Ecco il post con il siparietto simpatico