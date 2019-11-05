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"Fammi un gol, ho speso un rene per te al fantacalcio" la risposta di Boateng ad un ragazzo su Instagram

Boateng è una delle delusioni di questo inizio di stagione e anche al fantacalcio sta deludendo i suoi fantallenatori. Su Instagram, sotto una foto postata dal calciatore, un ragazzo gli ha chiesto un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2019 13:35
"Fammi un gol, ho speso un rene per te al fantacalcio" la risposta di Boateng ad un ragazzo su Instagram -
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Boateng è una delle delusioni di questo inizio di stagione e anche al fantacalcio sta deludendo i suoi fantallenatori. Su Instagram, sotto una foto postata dal calciatore, un ragazzo gli ha chiesto un gol dopo aver speso tanto per lui, la risposta di Boateng non si è fatta attendere: "Va bene per te lo faccio amico". Ecco il post con il siparietto simpatico

"Fammi un gol, ho speso un rene per te al fantacalcio" la risposta di Boateng ad un ragazzo su Instagram

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