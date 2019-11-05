"Fammi un gol, ho speso un rene per te al fantacalcio" la risposta di Boateng ad un ragazzo su Instagram

Boateng è una delle delusioni di questo inizio di stagione e anche al fantacalcio sta deludendo i suoi fantallenatori. Su Instagram, sotto una foto postata dal calciatore, un ragazzo gli ha chiesto un...

A cura di Redazione Labaroviola 05 novembre 2019 13:35

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