Cambi discussi, Montella: "Ho chiarito con Ribery. Ecco perché non ho messo Chiesa al posto di Lirola"

Nel corso della sua conferenza stampa il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato anche dei cambi discussi contro la LazioSul cambio Lirola-Sottil: "Mettere Chiesa a tutta fascia? Non l'h...

Nel corso della sua conferenza stampa il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato anche dei cambi discussi contro la Lazio

Sul cambio Lirola-Sottil: "Mettere Chiesa a tutta fascia? Non l'ho fatto perché non sarebbe stato fresco e capace fisicamente di fronteggiare un avversario altrettanto fresco su quella fascia. Sapevo che Inzaghi avrebbe cambiato Lulic con un giocatore fisico e fresco e quindi ho preferito mettere Sottil perché più fresco. Quando avremo il predominio allora la scelta di mettere Chiesa a tutta fascia sarà possibile"

Su Ribery-Boateng: "Avevo chiesto a Franck come stava e mi ha detto che stava bene. Poi l'ho visto vicino la panchina che si faceva massaggiare e ho preferito toglierlo per evitare infortuni. Ieri al centro sportivo ci siamo chiariti e spiegati"