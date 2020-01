Il Barcellona si mangia ancora le mani per aver acquistato, nel gennaio 2019, Boateng. Anche perché i dirigenti preferirono puntare sull’attuale giocatore viola piuttosto che su Haland, diventato in poco tempo bomber implacabile del Borussia Dortmund. La prima pagina di Sport, quotidiano vicino al Barcellona, è molto dura nei confronti del ghanese: “Setien vuole un numero 9. Non possiamo comprare un altro Boateng’, è la frase che circola dentro il club“.