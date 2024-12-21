Boateng racconta: "Litigai con De Zerbi quando gli dissi che volevo andare alla Fiorentina. Era furioso"

Quando gli dissi che avrei voluto trasferirmi alla Fiorentina, si infuriò parecchio

L'ex attaccante viola, Kevin Prince Boateng, ospite del podcast Off Topic Footy, ha condiviso un curioso aneddoto risalente al suo trasferimento dal Sassuolo alla Fiorentina, raccontando di una discussione avuta con il suo ex allenatore, Roberto De Zerbi. Ecco le sue parole:

"Durante il ritiro in montagna, chiamai De Zerbi in disparte per parlargli. Lui sembrava aspettarsi questa conversazione. Gli spiegai che desideravo lasciare il Sassuolo. Mi chiese le ragioni di questa scelta, e risposi dicendo che sentivo la mancanza di passione nel club. A quel punto, lui replicò: "La passione te la do io! Di cos'altro hai bisogno? Se ti manca, vengo a casa tua ogni giorno per trasmettertela. Dove pensi di andare? Nessuno ti allenerà come faccio io, devi restare qui".

Quando gli dissi che avrei voluto trasferirmi alla Fiorentina, si infuriò parecchio e rispose: "Ah, la Fiorentina... Bene, vai pure! Ma ricordati: quando giocheremo a Firenze, non vedrai palla e dovrai rincorrerci".

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