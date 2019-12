Queste le parole di Giovanni Galli a Lady Radio: “Cutrone ha fame, quando giocava nel Milan si percepiva, lotta erme ed è pronto ad approfittare di ogni occasione che gli si presenta sui piedi per fare gol. È un ragazzo interessante, bisogna capire il progetto della Fiorentina. Servono calciatori motivati. Iachini deve valutare tutti i calciatori in rosa poi prendere le decisioni. Vlahovic è un centravanti importante, non ha nemmeno venti anni è impensabile che sia già pronto. Starei attento a non sbagliare su Pedro, ha talento e se Iachini conferma che non è pronto lo cederei in prestito. Boateng? Il campo lo ha bocciato, non è un centravanti. Piatek? Bisogna capire se per lui Firenze è una tappa importante o meno…”