Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, la volontà di Montella e della società viola è di dare molto più spazio a Vlahovic nella seconda parte di stagione. Il centravanti serbo della Fiorentina ha sei mesi di tempo per dimostrare di essere il centravanti del presente e del futuro della squadra viola. Pedro molto probabilmente tornerà a giocare in Brasile per sei mesi.

Pradè e Barone hanno apprezzato molto la professionalità del brasiliano in questa prima parte di stagione dove ha sempre lavorato con costanza e professionalità nonostante non fosse considerato ma pare evidente che il centravanti non sia ancora pronto per la serie A. In patria tutte le big sono pronte ad acquistarlo facendo incassare alla Fiorentina tutti i soldi spesi per lui in estate, il Flamengo sembra essere la squadra più decisa ma l’intenzione della società viola è quella di mandare solo in prestito Pedro per poi farlo tornare nel ritiro di Moena quest’estate. Toccherà a Commisso l’ultima parola sulla vicenda Pedro.

A questo punto pare essere Kalinic il grande obiettivo per l’attacco viola, anche se il suo burrascoso divorzio dai colori viola è un ostacolo non di poco conto ma il direttore sportivo Daniele Pradè sta lavorando per un prestito di 6 mesi e la trattativa sembra essere molto avviata. E Boateng? Secondo la Gazzetta anche nello staff viola si sono resi conto che non è un centravanti ma il suo impegno e il suo attaccamento alla causa lo faranno rimanere a Firenze fino a fine stagione.