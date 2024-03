Jerome Boateng, arrivano le pesanti accuse della madre: “Mio figlio maltratta le donne da anni”

Il difensore della Salernitana, Jerome Boateng, era già sotto inchiesta con l’accusa di aver aggredito la sua ex compagna, per la quale era stato condannato a pagare 1,2 milioni dopo la sentenza del 2022, condanna che poi è stata annullata per vizi procedurali. Il sito d’informazione tedesco De Spiegel riporta l’email inviata dalla madre del difensore granata ad un avvocato di Berlino nel 2021, nella quale la genitrice accusava il figlio di aver abusato delle donne. Il contenuto dell’email:

“Mio figlio maltratta le donne da anni, sia mentalmente che fisicamente. Oggi Kasia Lenhardt (l’ex fidanzata di Boateng, ndr) si è suicidata e lui ancora non vuole accettare le conseguenze del suo comportamento”.

De Spiegel riporta anche che sarebbe già stata fissata la data del nuovo processo e presto sarà resa pubblica.

